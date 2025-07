Recruiting Iberia: la compagnia cerca nuovi piloti per il piano di sviluppo

Iberia parte alla ricerca di piloti da inserire nell’organico della base di Madrid con almeno 500 ore di volo. Attraverso questo reclutamento, la compagnia aerea cerca di incorporare nuovi piloti per supportare la crescita prevista nel suo Piano di Volo 2030, che include iniziative come il lancio di nuove rotte verso destinazioni come Toronto, Filadelfia, Monterrey, Orlando, Fortaleza e Recife.

Si tratta di un programma che prevede anche il rinnovo della flotta con l’ingresso di nuovi A350 e A321XLR. “Il processo di selezione sarà svolto gradualmente e in gruppi – si legge in una nota della compagnia -. I candidati preselezionati saranno contattati via email con informazioni riguardanti la data, l'ora e il luogo dei test di valutazione. Sarà inoltre richiesto loro di fornire documentazione di supporto su richiesta”.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione ‘Lavora con noi’ del portale del vettore.