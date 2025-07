Wizz Air apre i voli da Bucarest a Brindisi e Pescara

Arriva un altro potenziamento dei collegamenti tra Italia e Romania a opera di Wizz Air. A partire dall’inizio dell’orario invernale la compagnia collegherà infatti Bucarest con Brindisi e Pescara, con frequenze rispettivamente bisettimanali e trisettimanali. I voli prenderanno il via dalla fine di ottobre.

“Il lancio di queste nuove rotte rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Wizz Air nel Centro e Sud Italia: un’area in cui vediamo un potenziale crescente in termini di connettività - sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager -. L’Italia è il mercato più grande per numero di passeggeri dell’intero network della compagnia e l’espansione in queste regioni è un chiaro segnale della nostra volontà di continuare ad investire nel Paese, offrendo più opportunità di viaggio ai nostri passeggeri e rafforzando anche i legami culturali ed economici tra Italia e Romania”.

Con l’aggiunta di queste due nuove rotte, Wizz Air rafforza la sua presenza nel mercato italiano, portando a 47 i collegamenti attivi tra l’Italia e la Romania.