Toscana, il turismo cresce con gli stranieri. I dati del rapporto Irpet

Più turisti internazionali e meno domanda interna. E’ questa la fotografia dei viaggiatori in Toscana relativa al 2024 che emerge dal Rapporto Irpet, secondo il quale in generale gli arrivi sono aumentati del 5,9% a fronte di un +4,1 di presenze, con la componente estera aumentata di oltre 10 punti percentuali. Calo del 3,4% invece degli italiani.

Secondo quanto riportato da Firenze Today, il rapporto fa poi emergere una stagnazione nei primi mesi del 2025, con un -0,4% generale nonostante la crescita delle città d’arte. Anche per l’anno in corso emerge inoltre come sia stata la componente italiana a trascinare al ribasso il dato generale.

Per quanto riguarda i mercati stranieri, si è registrato un vero e proprio boom dai Paesi asiatici, +35,5%, ma soprattutto ha inciso il +13,6% del mercato statunitense, che ora risulta in aumento sul 2019 di oltre 43 punti percentuali.

Tra gli elementi di spicco la crescita del settore alberghiero di fascia alta, mentre segni decisamente negativi si segnalano per il ricettivo della fascia costiera.