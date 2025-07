Wizz Air lancia ‘Let’s Wizz’, un nuovo slogan per una nuova idea di low cost

Wizz Air punta sulla comunicazione. La compagnia aerea lancia ‘Let’s Wizz’, nuovo slogan con cui intende allontanare la sua immagine dai cliché tradizionali associati alle compagnie low cost per abbracciare lo spirito di un viaggio accessibile, gioioso e moderno.

“Wizz Air ha trasformato il significato del volo per milioni di persone, rendendolo più accessibile - spiega Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Volare non è solo spostarsi da un punto A a un punto B, è un’esperienza personale. ‘Let’s Wizz’ cattura le emozioni legate al volo: la spontaneità, la libertà e l’avventura. Rappresenta un’evoluzione audace del nostro brand, segnando il prossimo passo nel nostro impegno a superare le aspettative e offrire di più ai nostri clienti”.

Per lanciare il nuovo slogan il vettore ha in programma una campagna multicanale, che includerà attività negli aeroporti, advertising digital e out-of-home e promozioni esclusive per i clienti Wizz Air.

La low cost prevede, inoltre, di integrare lo slogan nelle attività aziendali, attraverso un rinnovato insieme di valori e comportamenti condivisi tra i dipendenti.

Il lancio del nuovo slogan è parte del Customer First Compass di Wizz Air, programma da 14 miliardi che pone il cliente al centro di tutte le operazioni della compagnia.