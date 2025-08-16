Nuovo look per i centri congressi delle Baleari

Maiorca e Ibiza ampliano l’offerta Mice investendo nel restyling strategico dei centri congressi e concorrono alla destagionalizzazione della destinazione.

Nell’isola maggiore, vicino all'aeroporto di Palma, l’Aubamar Convention Center nuovo di zecca è situato a pochi metri dai due hotel Aubamar, ha un design spettacolare e 300 mq di tecnologia all’avanguardia ideali per grandi eventi da oltre 250 persone. A Ibiza, l'Hotel Torre del Mar ha rinnovato le sue strutture per attrarre il turismo d’affari con una sala plenaria per 500 persone e spazi modulari.

La seconda fase di ampliamento del Palazzo dei Congressi a Santa Eulalia del Río avanza grazie a un investimento di 33 milioni di euro: un auditorium ospiterà 1.000 persone, servite da sale modulari e spazio banqueting. All’opening previsto per il 2027 le strutture saranno pronte a plasmarsi su diversi tipi di eventi, con allestimenti in formato auditorium, scuola o uno stile specifico per ogni occasione.

Matilde De Poli