Cina, Giappone e Corea crescono nella programmazione Guiness Travel

Guiness Travel rafforza la programmazione sull’Estremo Oriente, puntando quest’anno su Giappone, Cina e Corea. L’operatore amplia le proposte, con 15 itinerari in Giappone e 11 in Cina, con oltre 215 partenze garantite da marzo 2026 alle primavera del 2027.

La programmazione copre tutte le stagioni, dalla fioritura dei ciliegi in primavera (Hanami) al foliage autunnale (Momijigari), fino a itinerari estivi e invernali. Sempre sul Giappone, sono previste inoltre date supplementari per Capodanno, per un totale di 8 partenze.

Diverse le linee di prodotto: si va da itinerari Young, progettati per viaggiatori under 45, che rappresentano la risposta di Guiness Travel a un pubblico dinamico, attento alle esperienze autentiche e desideroso di vivere le destinazioni in modo contemporaneo a quelli Luxury, che introducono soggiorni in hotel 5 stelle, Ryokan con onsen privato e voli Business Class Emirates per il Giappone e soggiorni in strutture di lusso come il Regent di Pechino, con visita a destinazioni meno note ma in ascesa come Chongqing e Chengdu per la Cina.

Inoltre, l’operatore introduce i grandi combinati Cina, Giappone e Corea, con viaggi più lunghi (da 13 a 16 giorni) per offrire una visione trasversale delle civiltà orientali.