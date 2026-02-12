E’ stato un anno di grandi soddisfazioni il 2025 di Singapore Airlines. A livello generale, ma anche e soprattutto per il mercato italiano, che si conferma fondamentale per la compagnia asiatica, anche per l’apporto fornito dalla clientela premium.

“E’ stato un anno molto importante per i voli sull’Italia – conferma il general manager per la Penisola Aswin K (nella foto) – e per questo puntiamo a confermare l’operativo anche per il 2026, ma con un incremento su Roma dove, oltre a portare da 3 a 5 le frequenze settimanali estive, estenderemo la stagionalità”. Il 2026, del resto, sarà anche l’anno del 55esimo anniversario della presenza di Singapore Airlines in Italia e la compagnia intende celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza, anche grazie all’appoggio del trade: se infatti nelle vendite c’è un mix tra b2b e b2c, la componente intermediata “sta crescendo molto in Italia ed è sempre più importante, grazie anche ai buoni rapporti instaurati con agenzie di viaggi e tour operator”, aggiunge il manager.

Se l’Italia punta a crescere, lo stesso vale anche per il resto d’Europa dove, dopo l’introduzione dei voli su Gatwick, Bruxelles e Vienna, aumenterà l’offerta su Amsterdam e Barcellona. Crescita anche su varie destinazioni del Sud-Est asiatico, importanti in connessione dall’Italia, mentre la principale novità del network sarà Riyadh con un volo quadrisettimanale per porre le basi su un mercato dalle grandissime possibilità di crescita.