E’ stato un anno di grandi soddisfazioni il 2025 di Singapore Airlines. A livello generale, ma anche e soprattutto per il mercato italiano, che si conferma fondamentale per la compagnia asiatica, anche per l’apporto fornito dalla clientela premium.
“E’ stato un anno molto importante per i voli sull’Italia – conferma il general manager per la Penisola Aswin K (nella foto) – e per questo puntiamo a confermare l’operativo anche per il 2026, ma con un incremento su Roma dove, oltre a portare da 3 a 5 le frequenze settimanali estive, estenderemo la stagionalità”. Il 2026, del resto, sarà anche l’anno del 55esimo anniversario della presenza di Singapore Airlines in Italia e la compagnia intende celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza, anche grazie all’appoggio del trade: se infatti nelle vendite c’è un mix tra b2b e b2c, la componente intermediata “sta crescendo molto in Italia ed è sempre più importante, grazie anche ai buoni rapporti instaurati con agenzie di viaggi e tour operator”, aggiunge il manager.
Se l’Italia punta a crescere, lo stesso vale anche per il resto d’Europa dove, dopo l’introduzione dei voli su Gatwick, Bruxelles e Vienna, aumenterà l’offerta su Amsterdam e Barcellona. Crescita anche su varie destinazioni del Sud-Est asiatico, importanti in connessione dall’Italia, mentre la principale novità del network sarà Riyadh con un volo quadrisettimanale per porre le basi su un mercato dalle grandissime possibilità di crescita.
Remo Vangelista