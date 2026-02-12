Aeroporti di Roma: forte interesse per il bond da 500 milioni

E’ di 500 milioni di euro il valore del Sustainability-Linked bond emesso da Aeroporti di Roma, con una durata di otto anni con un rimborso in un’unica soluzione a febbraio 2034, con il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 3,625%.

Un’emissione che ha avuto un ottimo riscontro sui mercati internazionali considerando che gli ordini ricevuti sono stati di tre volte superiori al valore offerto e l’80% del collocamento è stato collocato presso investitori stranieri.

“La nuova emissione – sottolinea l’amministratore delegato Marco Troncone – testimonia la solidità della strategia di Sustainable Financing di ADR, accolta con crescente favore dai mercati internazionali. In particolare, la fiducia accordata dagli investitori conferma la credibilità del potenziale di sviluppo futuro del sistema aeroportuale della Capitale e della capacità di Aeroporti di Roma di continuare a coglierlo al meglio”.