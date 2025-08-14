Si chiama “Short Connection Pass” il nuovo prodotto messo in campo da Air France-Klm che avvisa i passeggeri quando il tempo di connessione è sceso sotto una certa soglia e offre loro la priorità ai controlli di sicurezza e in tutto l'aeroporto. L’iniziativa fa parte del partenariato Connect France tra Air France-KLM e il Groupe ADP, che possiede e gestisce aeroporti internazionali a Parigi.

Prima o all'arrivo del volo, si legge su Simpleflying, il passeggero riceverà un messaggio di testo e un'email che lo informano che ha tempo molto limitato per raggiungere il gate di imbarco per il suo volo successivo, rendendolo idoneo per l'accesso prioritario ai controlli di sicurezza e di frontiera. A breve, i passeggeri riceveranno anche una notifica e un messaggio tramite l'app mobile Air France e WhatsApp.

La nuova iniziativa si basa sulla condivisione di informazioni in tempo reale tra Air France, il Gruppo ADP e il suo fornitore di servizi. Le parti condivideranno dati sul tempo di camminata stimato all'interno dell'aeroporto, il tempo necessario per completare i controlli di sicurezza e le formalità doganali, inclusi i tempi di attesa ai controlli e l'orario di partenza aggiornato del volo successivo.