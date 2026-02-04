Continuità territoriale in Sardegna: gli ultimi sviluppi

Nonostante le assegnazioni effettuate, rimane ancora fluida e non definitiva la situazione sui collegamenti in continuità territoriale tra la Sardegna e Roma e Milano. Se da una parte finora la parte del leone l’ha fatta Aeroitalia, restano ancora in sospeso alcune rotte, dove la situazione potrebbe ancora cambiare. Ma vediamo nel dettaglio.

“I primi tasselli ufficiali – spiegano a La Nuova Sardegna dall’assessorato regionale ai Trasporti – riguardano le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma. In entrambi i casi la commissione di gara ha indicato Aeroitalia come futura titolare, anche perché è stata l’unica compagnia a presentare un’offerta, con ribassi rispettivamente del 15 e dell’1 per cento. Si tratta però di aggiudicazioni ancora condizionate: diventeranno definitive solo se, entro sessanta giorni, nessun altro vettore europeo comunicherà l’intenzione di operare quelle tratte senza contributi pubblici e senza diritti esclusivi a partire dal 27 marzo 2026”.

Diverso il discorso per le due rotte da Olbia e la Cagliari-Roma dove la stessa Aeroitalia ha scelto la via diretta della rinuncia alle compensazioni regionali, ottenendo il via libera e mettendo già da oggi i biglietti in vendita. Per la Alghero-Linate invece nessuna offerta, ma sulla linea c’è già la disponibilità di Ita a prolungare il servizio fino a ottobre.