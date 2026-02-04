Viaggiare in Uk costerà di più: aumenta il prezzo del visto elettronico

L’autorizzazione di viaggio elettronica per il Regno Unito (ovvero l’Eta) aumenterà il suo costo da 16 a 20 sterline. L’annuncio è arrivato direttamente dal Governo britannico.

Come riporta travelweekly.com, l’autorizzazione è obbligatoria per i cittadini in arrivo da 85 Paesi, inclusa l’Italia e, come precisato dalle autorità britanniche, si tratta non di un visto ma di un ‘permesso digitale di viaggio’. Di fatto, è la versione inglese del già collaudato Esta statunitense.

E proprio con il documento a stelle e strisce condivide l’aumento di prezzo, dal momento che gli States hanno portato l’importo dell’Esta da 21 a 40 dollari.

Ora bisogna vedere se questi incrementi incideranno o meno sulle performance turistiche delle mete in questione.