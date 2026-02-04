È stato presentato oggi il Piano Strategico 2025-2030 di IEG - Italian Exhibition Group S.p.A., approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione.

A tracciare le fila della strada fatta da IEG il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Renzo Ermeti, che ha parlato di “un percorso coraggioso, con momenti di grande intuizione strategica e reso possibile dalle persone che credono nel lavoro, condividono obiettivi e visione e si dedicano ogni giorno a migliorare e fare crescere IEG”.

Ermeti ha ricordato l’evoluzione della società, che nel 2026 compie di fatto dieci anni. “Un percorso molto importante per noi, che ci permette da una parte di guardare con un sorriso agli anni passati, dall’altra di essere fiduciosi e orgogliosi per quello che potremo fare ancora nel futuro. Io ho avuto la fortuna e l’opportunità di vivere questo percorso molto da vicino, prima in veste di consigliere, poi come vicepresidente - ha continuato - e, da fine 2023, in qualità di presidente della società e, quando mi capita di ripercorrere con la mente il tragitto fatto, mi rendo conto di quanto sia straordinaria la trasformazione compiuta dalla società: dieci anni fa era poco più di una fiera regionale, mentre oggi parliamo di un player fieristico globale che si confronta con i migliori organizzatori di questo settore”.

“Siamo tra i primi venti organizzatori di eventi al mondo - ha sottolineato ancora il presidente - grazie agli investimenti fatti e all’innovazione costante dei format dal dopo Covid, da quando cioè la complessità di fare fiere è aumentata esponenzialmente. Abbiamo sviluppato e ampliato i nostri quartieri per supportare la crescita strutturale delle manifestazioni, ma soprattutto abbiamo fatto un investimento costante nel perfezionamento del modello di governance e nella formazione dei collaboratori. Fin dall’inizio la priorità è stata chiara: lavorare per costruire una struttura organizzativa capace di affrontare le sfide future. Una visione precisa che fosse in grado di rafforzare sia il core business in Italia, sia la capacità di sviluppo all’estero”.

A entrare nel merito del Piano Strategico Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group, che ha dichiarato: “L’aggiornamento del Piano Strategico conferma con decisione la direzione intrapresa, facendo leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 e rafforzando una visione di crescita di lungo periodo. Il Piano conferma le direttrici strategiche, aggiornando le guidance ed estendendo l’orizzonte temporale per sostenere in modo strutturato l’evoluzione del Gruppo. La nostra ambizione è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale. In questo percorso, proseguono gli investimenti sulle venues di Vicenza e Rimini, a sostegno dell’evoluzione dell’offerta e del posizionamento competitivo del Gruppo. Guardando al 2030, il Gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro e un Adj. EBITDA compreso tra 100 e 105 milioni di euro, in un quadro di gestione finanziaria equilibrata e orientata alla creazione di valore nel tempo, costruendo le basi per operazioni di scala anche significative”.

Piano Strategico 2025-2030

Il Piano Strategico 2025-2030 è stato aggiornato, estendendo l’orizzonte temporale di riferimento, per tenere conto degli ottimi risultati ottenuti dal Gruppo IEG nel 2023 e 2024, anni in cui sono stati superati gli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2023-2028.

Il nuovo Piano Strategico 2025-2030 rafforza il percorso già tracciato, puntando con decisione sulla crescita organica attraverso il core business della Società, potenziando il piano di investimenti e continuando ad esplorare opportunità di crescita per linee esterne, con l’obiettivo di consolidare la posizione della Società tra i player di riferimento nel settore.

Il Piano conferma inoltre l’ambizione di diventare un gruppo fieristico leader a livello internazionale, ampliando il modello di business attraverso un portafoglio diversificato di eventi, una presenza globale selettiva e piattaforme fisiche e digitali integrate.

Il Piano punta a una crescita sostenibile, senza compromettere la redditività, con una solida generazione di cassa a supporto degli investimenti e una progressiva riduzione della leva finanziaria, a sostegno della creazione di valore sostenibile nel tempo.

Driver strategici 2025-2030

La strategia alla base dell’importante accelerazione di tutti gli indicatori economico-finanziari durante l’arco di Piano 2025-2030 si fonda sui seguenti pilastri:

▪ Crescita del portafoglio

Il primo pilastro strategico è focalizzato sulla crescita del portafoglio fieristico, volta ad ampliare il numero di eventi in un’ottica di diversificazione dei ricavi, rafforzando al contempo i brand leader già presenti in portafoglio, sviluppando gli eventi di seconda fascia e cogliendo opportunità di acquisizioni selettive per accelerare la crescita. Per concretizzare questa visione, il Piano prevede il lancio di almeno una nuova fiera ogni anno, l’incremento del profilo internazionale delle manifestazioni, il rafforzamento dell’offerta dei servizi digitali a elevato valore aggiunto e l’espansione dei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini, garantendo spazi adeguati a sostenere la crescita e consolidando la posizione del Gruppo come player di riferimento nel settore fieristico.

▪ Espansione internazionale

Il secondo pilastro della strategia di espansione coinvolge il fronte internazionale e mira a consolidare la leadership del Gruppo rafforzando i brand di punta e cogliendo opportunità di crescita selettive attraverso acquisizioni mirate. Nei Paesi in cui il Gruppo è già presente, come Brasile ed Emirati Arabi, si prevede di acquisire e lanciare nuove fiere per consolidare la presenza locale. Nei mercati strategici emergenti, come Turchia e India, l’ingresso sarà realizzato tramite operazioni di M&A. Una piattaforma commerciale unica, a servizio di tutte le fiere in Italia e all’estero, garantirà efficienza, coerenza e massimizzazione delle opportunità, facilitando il processo di crescita internazionale sostenibile e di creazione di valore.

▪ People & Culture

Il terzo pilastro della strategia punta a valorizzare il capitale umano come leva chiave per la crescita e l’innovazione. L’Academy interna offre percorsi di formazione orientati al business fieristico, garantendo lo sviluppo delle critical skills all’interno dell’azienda. L’aggiornamento continuo delle competenze rafforza produttività, innovazione e capacità di esecuzione, supportata da iniziative mirate di attrazione e retention, che garantiscono un basso turnover del personale. Un elevato livello di engagement dei dipendenti sostiene la performance a lungo termine e la stabilità organizzativa, consolidando una cultura aziendale forte e orientata al futuro.

▪ Creazione di valore

Il quarto pilastro pone attenzione ad una modalità di crescita, supportata da un modello operativo scalabile ed efficiente e che non comprometta la redditività di Gruppo. L’ESG Plan 2030 è completamente integrato nella strategia e nella governance, combinando sostenibilità, innovazione e performance economica per generare valore duraturo e concreto per tutti gli stakeholder. In aggiunta, il Piano prevede una politica dei dividendi, capace di soddisfare le esigenze della società e gli interessi degli azionisti, proponendo un dividendo minimo pari al 20% del risultato netto.

Il nuovo Piano Strategico evidenzia una crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari, in particolare di fatturato e margine operativo lordo con CAGR 2025-2030 attesi entrambi a circa il +7%, nonché un rafforzamento della solidità patrimoniale con una progressiva riduzione dell’indebitamento e della leva finanziaria in arco piano, nonostante un importante piano di investimenti di circa 210 milioni di euro finanziato principalmente tramite risorse proprie e solo in via residuale con ricorso all’indebitamento, che consentiranno al Gruppo di poter cogliere ulteriori opportunità di crescita per linee esterne.

Preconsuntivo 2025

Gli obiettivi di crescita delineati nel Piano Strategico si fondano sui risultati pre-consuntivi dell’esercizio 2025 superiori alla fascia alta della guidance, pur in assenza di rilevanti manifestazioni biennali. Tali risultati evidenziano un incremento dei ricavi consolidati attesi a circa 265 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto ai 250 milioni di euro registrati nel 2024 e dell’8% rispetto agli obiettivi del Piano 2023-2028. L’EBITDA Adjusted è previsto attestarsi a 71 milioni di euro, con un aumento del 9% rispetto ai 65,9 milioni di euro del 2024 e una crescita del 20% rispetto ai target del Piano 2023-2028, portando l’Adjusted EBITDA Margin nell’intorno del 27%. La Posizione Finanziaria Netta è stimata intorno a 95 milioni di euro (dei quali 45 milioni di euro monetaria), in aumento di 32,8 milioni di euro rispetto ai 62,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

Guidance 2026 – Dati consolidati

▪ Ricavi: 290 - 295 milioni di euro

▪ EBITDA Adjusted: 77 - 80 milioni di euro

▪ Posizione Finanziaria Netta: 77 - 70 milioni di euro

Business plan 2025-2028 – Dati consolidati

▪ Ricavi 2030: 360 - 365 milioni di euro

▪ EBITDA Adjusted 2030: 100 - 105 milioni di euro

▪ Posizione Finanziaria Netta 2030: -44 milioni di euro (cash positive)

▪ Piano Investimenti 2025-30: 210 milioni di euro