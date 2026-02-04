eDreams Odigeo: “Respingiamo la decisione dell’Agcm”

“Respingiamo con fermezza la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in quanto non riflette la nostra attuale offerta”.

Così eDreams Odigeo in uno statement si difende dall’accusa di pratiche commerciali scorrette che ha portato l’Agcm a comminare alla Ota una multa da 9 milioni di euro. “Come pionieri nel settore degli abbonamenti di viaggio a livello globale, Prime è oggetto di costanti evoluzioni per rispondere alle esigenze dei viaggiatori; questo approccio è confermato dal livello record di soddisfazione dei nostri iscritti italiani, che valutano la propria esperienza in modo significativamente superiore rispetto ai non abbonati – dice un portavoce di eDreams Odigeo -. Aspetto cruciale, Prime garantisce sostanziali risparmi ai consumatori, ciononostante, la decisione travisa le dinamiche standard del retail, comuni a molteplici settori”.

“Siamo fiduciosi nella nostra posizione e presenteremo immediato ricorso dinanzi ai tribunali per difendere la nostra piena conformità alle leggi italiane ed europee. Il nostro impegno verso i clienti e l'integrità dei nostri servizi restano incrollabili, e continueremo a rafforzare la nostra posizione di punto di riferimento di fiducia per i nostri 7,7 milioni di membri Prime nel mondo”.