Wizz Air: da maggio volo giornaliero tra Torino e Palermo

Sarà attivo a partire dal prossimo 4 maggio il nuovo collegamento interno all’Italia di Wizz Air. La compagnia low cost collegherà Torino con Palermo. Si tratterà di un volo giornaliero che porterà a dieci le destinazioni collegate con il capoluogo piemontese dal vettore ungherese.

“L'apertura della rotta Torino-Palermo rappresenta per noi un traguardo importante nel percorso di espansione in Italia – spiega il corporate communication manager di Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale -. Abbiamo voluto rispondere concretamente alla grande richiesta di mobilità del territorio piemontese, offrendo un collegamento quotidiano che punta tutto sulla comodità e sull’efficienza dei nostri Airbus A321neo”.

Il volo Palermo-Torino si inserisce così nel novero delle destinazioni offerte dal capoluogo piemontese, che ad oggi comprende collegamenti verso Albania (Tirana), Ungheria (Budapest), Italia (Catania), Moldavia (Chișinãu), Polonia (Varsavia), Romania (Bucarest Bãneasa, Iași e Bucarest Otopeni) e Regno Unito (Londra Luton). “Sappiamo che la domanda per questa destinazione è molto elevata e questo nuovo collegamento consentirà ai nostri passeggeri una maggiore flessibilità di orari e giorni di viaggio a prezzi vantaggiosi”, conclude l’a.d. di Torino Airport Andrea Andorno.