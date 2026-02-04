Record di arrivi a Bahamas: 12,5 milioni di turisti

Record assoluto per gli arrivi turistici alle Bahamas. I numeri del 2025 indicano infatti un dato da 12,5 milioni di visitatori, con una crescita anno su anno dell’11,4% e un’impennata di 70 punti percentuali rispetto al periodo pre pandemico.

“Raggiungere 12,5 milioni di visitatori è un risultato straordinario per le Bahamas – sottolinea il vice primo ministro e ministro del Turismo Chester Cooper -. Un chiaro segnale di fiducia nella nostra destinazione, nella nostra leadership e nella nostra strategia turistica. Il turismo continua a essere un potente motore di crescita economica, creando posti di lavoro, investimenti e opportunità per i bahamiani in tutte le nostre isole. Pur essendo orgogliosi di questi risultati, il nostro obiettivo rimane quello di garantire una crescita responsabile e far sì che i benefici del turismo continuino a rafforzare le comunità in tutto il paese”.

Ancora una volta motore del turismo nel Paese sono state le crociere, che oggi contano per l’86,5% degli arrivi. Tra le singole isole Abaco ha segnato il numero più alto di arrivi mai raggiunto, accogliendo poco meno di 520.000 visitatori nel 2025. Record anche per gli arrivi per via aerea, che per la prima volta hanno superato quota un milione.