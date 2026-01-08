Ncl sviluppa Great Stirrup Cay, ecco i nuovi servizi

Norwegian Cruise Line continua a investire nello sviluppo di Great Stirrup Cay, la sua isola privata alle Bahamas nella quale prevede di accogliere, nel 2026, oltre un milione di ospiti a bordo di 17 navi.

“Great Stirrup Cay - spiega Harry Sommer, president e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd - è sempre stata una delle isole preferite dai nostri ospiti. Questa trasformazione mira a offrire esperienze premium e servizi senza pari, dando agli ospiti la libertà e la flessibilità di godersi la vacanza a modo loro”.

Una mega area piscina

Tra le novità un’area piscina di circa 5.600 mq, che ospita un ampio bacino riscaldato; il suo ingresso, in stile spiaggia, conduce a un’area con giochi d’acqua per i più piccoli, mentre gli adulti possono usufruire di due swim-up bar in acqua. Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, il nuovo Vibe Shore Club è accessibile tramite pass giornaliero e offre un rifugio riservato agli adulti con cabane private e un bar privato. Tra le ulteriori novità ci sono Splash Harbor - un’area splash gratuita per bambini a pochi passi dalla nuovissima piscina -, un nuovo Welcome Center e un sistema di tram che facilita l’esplorazione dell’isola.

Il Great Tides Waterpark

Altra novità è in serbo per l’estate, quando debutterà il Great Tides Waterpark con 19 scivoli d’acqua e la Tidal Tower, con otto scivoli mozzafiato, tra cui i due più alti. Il Great Tides Waterpark includerà anche un fiume lungo quasi 245 metri, un’area splash di circa 840 mq dedicata ai bambini e Cliffside Cove, dove gli ospiti potranno provare i primi salti a strapiombo del settore, scivoli da gara e molte altre attrazioni.

Tra le navi che sbarcheranno su Great Stirrup Cay le più recenti, come Norwegian Aqua, che programmerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami e Orlando (Port Canaveral), Florida, da oggi fino a ottobre 2027, con scali in Repubblica Dominicana, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche e altre destinazioni. A unirsi a Norwegian Aqua nei Caraibi sarà la nuovissima Norwegian Luna, che debutterà a marzo 2026 ed effettuerà itinerari di sette giorni nei Caraibi da aprile a ottobre 2026, visitando le stesse destinazioni della sua nave gemella.