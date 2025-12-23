TTG Italia
Ncl, buone prospettive per il 2026. Cresce il mercato italiano

Si prospetta un buon 2026 per Norwegian Cruise Line, che nel 2025 ha visto il mercato italiano crescere del 7% sul 2024.

“Il pacchetto all-inclusive vende all’85%, perché i passeggeri pagano servizi di valore, tour ed esperienze autentiche, locali e adatte ai giovani” afferma Francesco Paradisi, senior country manager Sud Europa Ncl.

Rotte più gettonate le mini-crociere da 4 giorni in abbinamento alle città Usa e i viaggi da 12 o 14 giorni da Santo Domingo ai Caraibi meridionali o da Miami al Canale di Panama, con sosta offshore sulle due isole private. Mentre Giappone e Corea attraggono il target dei repeater. ì

Con il trade, il rapporto è brillante: “Proseguiamo le collaborazioni con gli enti e le adv - spiega Paradisi -. Da aprile a novembre 2026 riprenderemo le ship visit e sarà in previsione un fam trip”.

