Referendum, viaggi a tariffa agevolata per gli elettori che dovranno recarsi alle urne

Viaggi a tariffa agevolata per il Referendum. Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha disposto una serie di riduzioni per gli elettori che dovranno raggiungere il proprio Comune di iscrizione elettorale per recarsi alle urne il 22 e 23 marzo.

Agevolazioni ferroviarie

Per chi si sposterà in treno, Trenitalia, Italo e Trenord applicheranno agevolazioni sui viaggi di andata effettuati dal 13 marzo 2026 e di ritorno effettuati entro il 2 aprile 2026 (il viaggio di andata dovrà concludersi entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno non potrà iniziare prima dell’apertura dei seggi).

Per usufruire delle riduzioni sarà necessario esibire a bordo la tessera elettorare o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto è stato acquistato per recarsi a votare; nel viaggio di ritorno dovrà invece mostrare la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione, oltre a un documento di riconoscimento.

Per gli elettori residenti all’estero, la tariffa ridotta è valida esclusivamente per la tratta italiana e richiede anche la cartolina-avviso o una dichiarazione dell’autorità consolare.

Nel dettaglio, Trenitalia prevede una riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base dei treni del servizio nazionale. Italo applicherà una riduzione del 70% sul prezzo al pubblico per i viaggi in ambiente Smart e Prima con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Trenord, per i servizi operanti in Lombardia, applicherà una riduzione del 60% sui biglietti nominativi regionali di andata e ritorno, inclusa la tariffa Malpensa. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre promozioni, salvo le specifiche tutele previste per le persone a ridotta mobilità.

Viaggi via mare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le società Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG- Navigazione Libera del Golfo applichino una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria passeggeri.

Nel caso in cui l’elettore abbia diritto alla tariffa in qualità di residente, sarà applicata la tariffa residenti, salvo che la tariffa elettori risulti più favorevole.

Agevolazioni autostradali

Per i viaggi su gomma, Aiscat ha comunicato che le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade a sistema di esazione aperto, in favore degli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno. La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del quinto giorno precedente la consultazione e, per quello di ritorno, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

Ita Airways

Quanto ai voli, Ita Airways applicherà uno sconto di 40 euro sui voli nazionali per recarsi al seggio, valido per tariffe pari o superiori a 41 euro. La riduzione non si potrà aggiungere ad altre promozioni e non riguarderà tasse e supplementi.

I biglietti possono essere acquistati sul sito della compagnia o tramite agenzie di viaggi, e richiedono la tessera elettorale o dichiarazione sostitutiva all’andata, e tessera vidimata al ritorno. L’offerta è valida fino al 23 marzo 2026 per voli tra il 15 e il 30 marzo 2026.

Altre agevolazioni

Per quanto riguarda gli elettori residenti in Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o dove non è possibile votare per corrispondenza, questi avranno diritto, tramite istanza consolare, al rimborso del 75% del costo del biglietto, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.