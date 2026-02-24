Air Europa: voli anche su Bologna e Alghero a luglio e agosto

Air Europa rafforza la programmazione per l’alta stagione con l’aggiunta di due nuove destinazioni in assoluto e con il ripristino di quattro rotte estive. Un potenziamento in cui anche l’Italia avrà un ruolo da protagonista: tra le new entry ci sarà infatti Bologna, mentre tornerà il volo estivo su Alghero.

Per il capoluogo dell’Emilia Romagna il vettore del gruppo Globalia introdurrà tre frequenze settimanali da Madrid nei mesi di luglio e agosto. Stessa programmazione anche per Alghero, dal 3 luglio al 30 agosto. Le new entry vanno ad aggiungersi al terzo volo giornaliero su Milano e Roma che partirà con l’orario estivo.

Oltre alle due mete italiane, Air Europa attiverà anche un volo su Tangeri, che inizierà con tre frequenze per salire poi a 5 in agosto, mentre torneranno le rotte sulla Tunisia, Marrakech e Atene. In totale questo consentirà alla compagnia di aggiungere 130mila posti al proprio network.