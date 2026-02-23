Gennaio record:Italia a +4%per arrivi turistici

Effetto Olimpiadi sul mese di gennaio in Italia. Secondo l’analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati ricavati dalla piattaforma “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno, l’inizio del 2026 è molto promettente per il turismo italiano: gennaio mostra un +6,07% delle presenze e un +4,28% degli arrivi rispetto allo stesso mese del 2025.
“Una crescita che si consolida anche nei mesi meno canonici, a testimonianza di un’offerta sempre più destagionalizzata e a riprova del fatto che l’Italia sa essere attrattiva in qualsiasi periodo dell’anno” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.
Anche la ministro cita le Olimpiadi invernali appena concluse come effetto traino. “Siamo certi che il traino di un grande evento sportivo come le Olimpiadi invernali Milano Cortina rappresenterà un ulteriore contributo a questa tendenza positiva. Questi numeri – conclude il ministro Santanchè – confermano la vitalità del settore e il suo potenziale per continuare a svilupparsi nei prossimi mesi”.
Remo Vangelista