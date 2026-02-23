COMO Hotels and Resorts cresce in Francia con il Cordeillan-Bages

COMO Hotels and Resorts aggiunge una terza proprietà al suo ventaglio di strutture francesi. Aprirà infatti il 1° maggio COMO Cordeillan-Bages, frutto del restyling di una storica tenuta del XIX secolo sulla celebre Rive Gauche di Bordeaux, situata a Pauillac, nel cuore del Médoc, e immersa tra vigneti e castelli storici. Una struttura che segna il debutto del marchio di ospitalità di lusso in una delle regioni vinicole più prestigiose al mondo, realizzato in stretta collaborazione con la famiglia Cazes, proprietaria del rinomato Château Lynch-Bages.

La trasformazione della proprietà è guidata dalla celebre designer italiana Paola Navone, che ha già curato il restyling di COMO Le Montrachet. Il suo intervento coinvolge ogni aspetto dell’hotel: dalle 28 camere e suite, incluse due signature COMO Suites, alla piscina esterna di 25 metri con palestra e sauna adiacenti. Il design bilancia eleganza discreta e forte senso del luogo, fondendo il comfort contemporaneo con texture, materiali e raffinatezza.

Grazie alla stretta collaborazione con Château Lynch-Bages, gli ospiti amanti del vino possono accedere a esperienze esclusive raramente disponibili al pubblico. L’hotel si trova inoltre a breve distanza da alcune delle vigne più famose al mondo, tra cui tre dei cinque Premier Cru Classé di Bordeaux

“Dopo il successo di COMO Le Montrachet - commenta Olivier Jolivet, ceo di COMO Holdings - siamo lieti di ampliare la nostra presenza in un’altra grande regione vinicola del mondo. Reinterpreteremo le tradizioni di Bordeaux attraverso un’espressione contemporanea di lusso discreto nel cuore del Médoc”.

COMO Cordeillan-Bages si va a unire a COMO Le Beauvallon nel Golfo di Saint-Tropez, la cui apertura è prevista per il 24 aprile 2026.