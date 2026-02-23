Ci sono grandi attese per l’aumento delle frequenze del collegamento Eva Air tra Milano e Taipei. Il passaggio da 4 voli alla settimana a giornaliero, avvenuto il mese scorso, si pone l’obiettivo di aumentare il traffico tra le due sponde, continuando a mantenere il livello del load factor intorno all’80%.

“I voli dall’Italia verranno operati, come di consueto, con l'aeromobile Boeing 787-9, configurato con tre classi – evidenzia il direttore Eva Air Italia Eric Hsueh -: economy, premium economy e Royal Laurel. Abbiamo voluto soddisfare la crescente domanda del mercato e confermare la nostra volontà di investire in Italia con una nuova proposta di alto livello”.

Lanciato nell’ottobre del 2022, ora il volo giornaliero diretto risponde alla crescente domanda del mercato e conferma l’impegno della compagnia a investire in Italia con un'offerta di alto livello. Non solo, aumentano così anche le opzioni di connessione dall’hub di Taipei: “Le principali destinazioni da Milano sono Taipei, le Filippine – Manila, Cebu e Clark – ma soprattutto il Giappone, destinazione top, tra le più importanti richieste – prosegue il manager -. I passeggeri in arrivo dall’Italia possono usufruire di connessioni immediate verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre per le destinazioni di Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori è prevista una sosta di almeno una notte a Taipei”.

Tra le prerogative di Eva Air anche per il collegamento con l’Italia l’alto livello di servizio delle classi premium e in particolare la Royal Laurel: “E’ la classe più lussuosa per i passeggeri che desiderano privacy, una cucina raffinata e un servizio premium. Ogni sedile è dotato di schermo touch screen HD, sedili massaggianti e sistema di intrattenimento – aggiunge Hsueh -. Premendo un pulsante, il sedile può trasformarsi in un letto completamente reclinabile lungo circa 2 metri per un riposo notturno ristoratore. Tra i dettagli studiati figurano un kit di cortesia esclusivo, comodi pigiami e cuffie con cancellazione del rumore. Inoltre la Classe Premium Economy è stata introdotta e inaugurata lo scorso 28 maggio sui voli Milano-Malpensa Taipei”.

La prima missione della filiale italiana di Eva Air AIR è quella di espandere la notorietà del marchio in Italia e per fare questo sono state svolte numerose attività per raggiungere questo obiettivo. Le pubblicità B2C di EVA Air sono state collocate in tutta Milano, ad esempio nelle stazioni della metropolitana, sui tram, sui taxi, alla radio e persino su Netflix. “Non solo le pubblicità B2C, ma anche quelle B2B sono molto importanti per noi – conclude il direttore -, e anche il rapporto interattivo con le agenzie di viaggio è al centro della nostra attenzione. Non solo a Milano, ma in tutto il Nord Italia. Quindi, andiamo a Bergamo, Torino, Verona, Bologna e persino a Lugano, in Svizzera, per invitare importanti agenzie di viaggi e tenere seminari”.