Dubai verso il traguardo dei venti milioni di arrivi annui

Sono 19,59 milioni i visitatori che nel 2025 sono arrivati a Dubai. Secondo i dati diffusi dal Dubai Department of Economy and Tourism c’è stato un incremento del 5% rispetto al 2024 in linea con la crescita che si sta verificando da ormai tre anni.

Inoltre, per la prima volta l’Emirato ha superato i 2 milioni di visitatori in un singolo mese, (2,04 milioni a dicembre). A fine 2025 si contavano 54.264 camere distribuite in 827 strutture e un tasso di occupazione medio dell’80,7% con 44,85 milioni di camere vendute (+4%).

Oltre che dagli altri Paesi del Golfo e del Centro Este e Nord Africa, da cui sono arrivati rispettivamente 2,99 e 2,17 milioni di visitatori, il primo mercato si conferma essere l’Europa occidentale con 4,10 milioni di arrivi, seguita da CSI ed Europa orientale (2,89 milioni).