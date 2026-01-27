Dubai: i nuovi opening di lusso del 2026

Dubai ha abituato i visitatori allo straordinario, anche dal punto di vista dell’ospitalità. Ma una pipeline di nuove aperture ricca come quella del 2026, con 5.053 nuove camere in arrivo secondo dati CoStar, mostra come il mercato creda nel potenziale altissimo della destinazione.

Tra le aperture più attese spicca Six Senses The Palm, prima struttura del brand in città, che offrirà un rifugio dedicato al benessere olistico su una spiaggia privata di Palm Jumeirah.

Riaprirà dopo un’importante ristrutturazione The Meydan Hotel, con viste privilegiate sull’ippodromo e un’offerta pensata per gli amanti dello sport e degli eventi, mentre il brand Kimpton debutterà a Dubai con Kimpton Dubai: parte del gruppo IHG Hotels & Resorts, l’hotel boutique sorgerà lungo il Business Bay Canal e offrirà tre concept di ristorazione, una piscina panoramica sul rooftop, oltre a spa e centro fitness.

A Jumeirah aprirà invece il nuovo Gran Meliá Dubai, un resort cinque stelle caratterizzato da una struttura a doppio affaccio, una spiaggia privata di 140 metri e vedute panoramiche sulla Port de La Mer Marina. La struttura ospiterà inoltre il primo Novikov Beach di Dubai.

Situato a The Heart of Europe, sulle World Islands, l’InterContinental Resort Portofino proporrà un resort in stile italiano, pensato per offrire un’esperienza di soggiorno che richiama l’eleganza e il lifestyle della Riviera mediterranea. Nella stessa area è prevista anche l’apertura del Côté d’Azur Nice Hotel, una delle nuove strutture del progetto Côte d’Azur Resort, che comprenderà quattro boutique hotel cinque stelle ispirati a celebri località della Costa Azzurra.

Downtown Dubai ospiterà Baccarat Hotel & Residences Dubai, la prima struttura Baccarat degli Emirati Arabi Uniti, che sarà caratterizzato da due torri iconiche, Le Rouge e Le Noir, il cui design, ispirato al cristallo, rende omaggio alle origini settecentesche della storica maison francese.

Infine, il Ciel Dubai Marina, parte della Vignette Collection di IHG Hotels & Resorts ha aperto nel novembre 2025. Hotel più alto del mondo con i suoi 365 metri, la struttura a cinque stelle si estende su 82 piani e dispone di oltre 1.000 camere e suite, tre ristoranti, la piscina a sfioro più alta di Dubai, un centro fitness e spa e una terrazza panoramica a 360 gradi che offre una vista spettacolare sulla Marina di Dubai, Palm Jumeirah e il Golfo Persico.