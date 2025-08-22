IHG Hotels & Resorts celebra un traguardo storico: per la prima volta supera il milione di camere aperte nel mondo, a conferma della sua presenza dinamica su scala globale. Negli ultimi dieci anni il gruppo ha raddoppiato il numero di marchi, portandoli a 20, e aggiunge ogni anno centinaia di proprietà, consolidando la propria presenza in oltre 100 Paesi.

Oggi gestisce più di 6.700 hotel, accogliendo oltre un milione di ospiti ogni giorno, dai matrimoni alle riunioni di lavoro, dagli eventi familiari agli incontri diplomatici. Centrale in questo successo il programma fedeltà IHG One Rewards e la piattaforma tecnologica, strumenti che attraggono milioni di viaggiatori e supportano migliaia di albergatori.

“Il raggiungimento di un milione di camere riflette la fiducia di ospiti, proprietari e investitori – sottolinea il ceo Elie Maalouf – ma celebra soprattutto i nostri colleghi, che ogni giorno aiutano gli ospiti a vivere momenti indimenticabili”.

La crescita prosegue nel 2025: oltre 2.200 hotel sono in fase di sviluppo, mentre il gruppo festeggia il 4.000 hotel negli Stati Uniti e l’800 nella Grande Cina, a 50 anni dall’arrivo nella regione. Grazie a un mix di marchi storici e di nuove insegne in rapida crescita, IHG guarda con ottimismo ai mercati emergenti di tutto il mondo.