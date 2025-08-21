Small Luxury Hotels of the World (SLH) annuncia la nascita della Wellbeing Collection, una selezione di 15 boutique hotel destinati a trasformare il soggiorno in un vero retreat rigenerante. Non si tratta di semplici indirizzi esclusivi, ma di luoghi in cui il benessere non è un servizio accessorio, bensì una filosofia che permea design, accoglienza e atmosfere. Ambienti immersi nella natura, spa che combinano rituali tradizionali e approcci innovativi, programmi personalizzati che guidano l’ospite verso un riequilibrio profondo: ogni dettaglio è pensato per ristabilire armonia tra corpo, mente e spirito.

Fra gli indirizzi, tre le strutture italiane: il Forestis di Bressanone, il Miramonti boutique hotel di Merano e l’ Oasyhotel di San Marcello Piteglio sull’Appennino toscano. Rimanendo in Europa, si aggiungono Acro Suites a Creta in Grecia, Teranka a Formentera, Spagna, Quinta da Comporta a Carvalhal in Portogallo, HUBERTUS Mountain Refugio Allgäu a Balderschwang Bayern in Germania, Euphoria Retreat a Mystras in Grecia, eriro a Ehrwald in Austria.

Nell’area Apac, si trovano Bhutan Spirit Sanctuary a Shaba, Bhutan e Gangtey Lodge nella Phobjikha Valley sempre in Bhutan, Keemala a Phuket in Thailandia e Namia River Retreat a Hoi An in Vietnam mentre sono due le strutture nelle Americhe, Castle Hot Springs a Morristown in Arizona e Rio Perdido a Bagaces in Costa Rica.

Con questa collezione SLH intercetta una domanda crescente nei mercati internazionali: in un mondo iperstimolato, il tempo per sé diventa un lusso prezioso ma anche una necessità irrinunciabile. Il viaggio evolve così in strumento olistico di benessere, capace di incidere sullo stile di vita e non solo sulla durata della vacanza.