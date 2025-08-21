Cina e India si riavvicinano dopo gli scontri al confine himalayano. Martedì a New Delhi si è tenuto un incontro fra i ministri del Esteri dei due Paesi che ha portato a un accordo su 10 punti.

Il principale è la ripresa dei collegamenti aerei diretti fra la Cina continentale e l’India, sospesi 5 anni fa per la pandemia di Covid e poi mai ripresi a causa delle tensioni fra i due Paesi.

Come di legge sul Sole 24 Ore, uno dei risultati del vertice fra i ministri degli Esteri è stato proprio quello di ridefinire la ripartenza dei voli diretti, accompagnato da agevolazioni per la rilascio dei visti per l’ingresso reciproco nei due Paesi.