SLH e il viaggio rigenerativo: lo studio The Restless Traveller Report

Un viaggiatore su due oggi parte non solo per scoprire, ma per rigenerarsi. È quanto emerge da The Restless Traveller Report, indagine commissionata da Small Luxury Hotels of the World (SLH) a OnePoll su 6.000 adulti tra Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

I dati parlano chiaro: il 72% degli intervistati si sente stanco e il 60% denuncia che la vita moderna non concede un vero riposo. Eppure l’89% riconosce nel viaggio un alleato essenziale per il benessere, capace di agire su mente, corpo ed emozioni.

Il 49% indica come ideale un soggiorno immerso nella natura, seguito da esperienze wellness.

Proprio da queste esigenze nasce la nuova Wellbeing Collection di SLH: una selezione di boutique hotel dove l’ospitalità diventa percorso di rinascita, tra ambienti autentici, contesti naturali e culture locali. “Abbiamo scelto strutture che permettano di staccare davvero la spina e ritrovare equilibrio, arricchendosi di esperienze autentiche e rigenerative”, commenta Richard Hyde, coo di SLH.