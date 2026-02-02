Apre Casabianca, la Wunderkammer dei De Santis sul lago di Como

Una casa piena di meraviglie. Non un museo, ma un luogo dove abitare l’arte. È questa l’idea di Casabianca, l’ultimo progetto di Paolo e Antonella De Santis sul lago di Como. Una villa affacciata sul lago che diventa il luogo dove raccontare l’amore per l’arte contemporanea dei proprietari del Gran Hotel Tremezzo e di Passacqua.

All’interno della villa, infatti, è stata posta una parte della collezione di arte contemporanea della famiglia De Santis, composta da circa 50 opere tra dipinti, sculture e installazioni di alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico internazionale, tra cui Vedova, Kiefer, Pistoletto, Kentridge, Paolini, Kounellis, distribuite su tre piani e quindici sale. Non si tratta, però, di uno spazio museale tour court: niente etichette, nessun percorso obbligato, nessuna voce guida. La famiglia De Santis ha scelto di non affidarsi a un curatore, l’intero progetto è frutto del loro gusto, della loro storia e della loro visione.