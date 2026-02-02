Volotea sfiora i 4 milioni di passeggeri da e per l’Italia

Sono stati 3,8 milioni i passeggeri trasportati da Volotea in Italia nel corso del 2025. I dati sono stati resi dalla compagnia all’interno del bilancio operativo dello scorso anno, caratterizzato, sempre per quanto riguarda la Penisola, da un load factor medio del 90% e un completion factor del 99,3%.

“A trainare i risultati italiani sono alcune delle principali basi operative della compagnia – spiega Volotea in una nota -, come Verona, con più di 58 punti, seguita da Bari (55) e Firenze (54,6), tutte oltre la media nazionale”.

A livello generale il numero dei pax di Volotea è stato di 11,3 milioni di passeggeri, con un tasso di riempimento in linea con quello italiano. “Garantire voli regolari e puntuali è una priorità assoluta per Volotea, perché rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per chi sceglie di viaggiare con noi – dice Eduard Diviu, chief operating officer di Volotea –. Nel 2025 abbiamo raggiunto un OTP del 79% e un completion factor del 99,7%. Un risultato quest’ultimo che ci ha permesso di essere riconosciuti, per il secondo anno consecutivo, come la compagnia low cost più affidabile in Europa”.