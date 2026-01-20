Sarà operativo a partire dalla prossima estate il secondo aereo di Volotea all’aeroporto di Venezia. Un potenziamento, quello del Marco Polo, che consentirà alla compagnia di attivare due nuovi voli verso la Grecia, su Corfu e Rodi, portando a 8 in totale le rotte sulla Penisola ellenica.

Con il nuovo aereo posizionato in Laguna, inoltre, Volotea rafforzerà significativamente la capacità su alcune rotte già servite, tra cui Olbia, con un aumento del +60% rispetto allo scorso anno, e Karpathos, che passerà da una a due frequenze settimanali.

“È da qui che è decollato il nostro primo volo nel 2012 e, da allora, abbiamo continuato a crescere – sottolinea il fondatore e ceo Carlos Muñoz (nella foto) -. Annunciare queste nuove rotte e un nuovo aeromobile proprio nel 2026, anno delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha un valore ancora più simbolico. Questo evento dal respiro internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, grazie alla possibilità di destagionalizzare i flussi turistici verso città d’arte come Venezia e di valorizzare allo stesso tempo le splendide montagne italiane”.

A livello complessivo, nel 2026 Volotea opererà a Venezia oltre 3.900 voli e offrirà più di 695.000 posti, segnando un incremento del +12% rispetto al 2025. Per l’anno appena iniziato, il network comprenderà 23 destinazioni verso 4 Paesi. “Con l’aumento di capacità annunciato oggi, Volotea conferma l’importanza di Venezia per lo sviluppo del suo network e il suo ruolo fondamentale per i collegamenti capillari diretti su città di piccole-medie dimensioni – aggiunge Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save – Il secondo aeromobile in arrivo nella stagione estiva porta ad un’ulteriore espansione dei voli, con particolare riferimento alle destinazioni in Grecia che salgono da 6 a 8 e, a parte Atene, sono servite unicamente dal vettore spagnolo”.