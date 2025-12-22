Volotea apre le vendite della winter 2026 e una base a Montpellier

Volotea gioca d’anticipo. La compagnia aerea ha aperto le vendite per la stagione invernale 2026, che offrirà la possibilità di volare da 23 aeroporti italiani alla volta di mete culturali, città d’arte e capitali per un city break invernale.
Parallelamente al lancio della winter 2026, la low cost ha annunciato l’apertura della sua 20esima base a Montpellier, in Francia.
Il vettore approderà nello scalo proprio nell’inverno del 2026 operando quattro nuove rotte verso Francia e Spagna e portando così a 12 il totale dei collegamenti attivi.
Continua così l’espansione europea della low cost, che recentemente ha annunciato l’aumento degli aeromobili basati a Firenze, Lille e Tolosa.
