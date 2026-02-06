Hilton rafforza la propria presenza in Turchia. Il Gruppo alberghiero si appresta a firmare cinque nuove strutture con quattro brand, rafforzando ulteriormente una presenza nel Paese che dura da oltre 70 anni.

I piani includono il primo Hilton Hotels & Resorts di Antalya, ulteriori hotel lifestyle a Istanbul e una nuova espansione dei marchi DoubleTree by Hilton e Hilton Garden Inn.

Secondo il gruppo, riporta traveldailynews.com, i marchi lifestyle rappresentano oggi circa il 20% della pipeline di sviluppo in Turchia, che “rimane un mercato strategico chiave per Hilton, dove continuiamo a vedere un potenziale significativo di espansione”, ha spiegato Mike Collini, vicepresident development per l’Europa centrale e orientale di Hilton.

I progetti in pipeline

Tra i progetti più rilevanti in pipeline figura l’Hilton Antalya City Centre, atteso per il 2028 con 254 camere, spazi congressuali e un’ampia offerta wellness e food & beverage.

A Istanbul sono previste nuove aperture tra il 2026 e il 2028, tra cui il DoubleTree by Hilton Istanbul Maçka e due strutture Tapestry Collection nei quartieri di Şişli e lungo il Bosforo.

Nel 2026 sono in programma l’apertura dell’Hilton Istanbul Airport e il completamento del restyling dell’Hilton Istanbul Bosphorus, oltre a ulteriori progetti lifestyle sotto i brand Curio Collection e Tapestry Collection a Istanbul e Izmir.