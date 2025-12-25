L’aeroporto di Verona raggiunge i 4 milioni di passeggeri

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona taglia il traguardo dei 4 milioni di passeggeri dall’inizio dell’anno, confermando una traiettoria di crescita superiore alla media nazionale. A segnare simbolicamente il risultato è Cristiana Cassinari, residente in Trentino, in partenza con Air France per Parigi e Seoul, premiata con un biglietto A/R Verona-Parigi e servizi premium. Dopo un 2024 chiuso a 3,7 milioni di passeggeri (+8%), il 2025 si avvia a chiudere con un +9%, contro una media italiana stimata intorno al 5%. Oggi il Catullo lavora con 30 compagnie su 90 destinazioni, trainato da Neos, Volotea, Air Dolomiti e dal lungo raggio via hub di Parigi. Nel 2026 arrivano nuove rotte, tra cui Casablanca e Aalborg, mentre prosegue il rinnovamento del terminal in vista di Milano Cortina 2026, a sostegno di un bacino in forte risposta alla nuova offerta.