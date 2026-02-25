Fiavet Emilia Romagna e Marche: Massimo Caravita confermato presidente

Massimo Caravita è stato rieletto “per acclamazione” presidente di Fiavet Emilia Romangna e Marche. Lo annuncia la territoriale con una nota rilasciata nelle scorse ore in merito all’assemblea dei soci che si è svolta lo scorso sabato e che ha rinnovato il mandato per il prossimo quinquennio.

“Nel suo intervento - si legge nella nota -, il presidente ha ribadito le direttrici del prossimo mandato: rafforzare il ruolo sindacale datoriale dell’associazione, consolidare la legalità e il contrasto all’abusivismo, investire su competenze e innovazione e garantire un’assistenza sempre più strutturata alle imprese”.

Caravita ha anche richiamato lo spirito dei giochi olimpici (l’assemblea si è svolta nella penultima giornata delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina), citando il motto ‘Citius, Altius, Fortius - Communiter’. “Più veloci per anticipare i tempi - ha affermato -, più alti per tenere alte le nostre competenze, più forti per difendere le nostre aziende. E soprattutto insieme, perché solo insieme è possibile affrontare le sfide che attendono il turismo organizzato.”

L’asseblea è stata preceduta da un convegno pubblico che ha visto anche la partecipazione del presidente regionale di Confcommercio Enrico Postacchini e dell’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic la quale, come riporta il comunicato, “ha richiamato i profondi cambiamenti che negli ultimi vent’anni hanno trasformato la professione dell’agente di viaggio, oggi chiamata a confrontarsi con nuove dinamiche di mercato e con un quadro normativo fortemente influenzato dalle direttive europee, riaffermando il valore della competenza e della professionalità rispetto all’improvvisazione digitale”.

Le nuove cariche

In seguito all’assemblea elettiva, il consiglio direttivo di Fiavet Emilia-Romagna e Marche per il periodo 2026-2031 risulta così composto: presidente Massimo Caravita (Orsa Maggiore); vicepresidente e consigliere per il territorio delle Marche Mara Martinovich (Incontri Europei); consigliere per la provincia di Piacenza Daniele Cerioni (Viaggi Dello Zodiaco); consigliere per la provincia di Parma Fernando Michel (Michel Tour); consigliere per la provincia di Reggio-Emilia Veronica Saccani (Saccani Viaggi); consigliere per la provincia di Modena Franco Buontempi (Modenatur); consigliere per la provincia di Bologna Rodrigo Fancinelli (Olrod World Travel); consigliere per la provincia di Bologna Stefano Lorenzi (Appennino Slow); consigliere per la città di Imola Giuliano Airoli (C.A.R.S. Viaggi Santerno); consigliere per la provincia di Ferrara Franco Vitali (Larus Viaggi); consigliere per la provincia di Forlì-Cesena Matteo Mambelli (Arcadia Viaggi); consigliere per la provincia di Ravenna Sabrina Laghi (Teodorico Holidays); consiglieri per la provincia di Rimini Giovannino Montanari (Montanari Tour), Bruno Bernabei (Mare E Collina Tour), Sergio Faralli (Primopiano Viaggi); consigliere per la repubblica di San Marino Nadia Marconi (Omnia Incentive House); consigliere per il territorio delle Marche Emanule Piunti (Movimondo).

Revisori dei conti: Loris Guardigli e Alessandra Bocchini; probiviri: Grazia Servedio e Francesco Maroni.