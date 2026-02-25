Garibaldi Hotels lancia la Garibaldi Signature con Masseria Monet

Ancora una new entry nel portfolio di Garibaldi Hotels. A poche settimane dall’ingresso del nuovo Rodi Resort in Puglia, il gruppo rafforza ulteriormente la propria presenza nella regione con Masseria Monet, che segna il debutto di Garibaldi Hotels nel segmento upscale con linea Garibaldi Signature.
“La collezione Garibaldi Signature racconta luoghi unici di grande charme con un posizionamento premium - sottolinea il presidente Egidio Ventimiglia -. Vogliamo offrire un’esperienza che unisce contesti con un’anima autentica, luoghi dove il tempo scorre lentamente e con una cura profonda nei dettagli. Non un semplice soggiorno, ma un modo diverso di abitare il viaggio”.
La masseria, dimora storica del Settecento tutelata dalla Soprintendenza, dispone di nove camere, arredate nel rispetto dello stile originario delle antiche dimore rurali pugliesi, alcune delle quali dotate di patio esterno privato e ingresso indipendente. A questi si aggiungono la piscina con solarium e una spa ricavata interamente nella pietra di un antico frantoio.
“La nascita di Garibaldi Signature segna un’evoluzione naturale nel percorso di Garibaldi Hotels. Con questa nuova linea presidiamo un segmento in forte crescita, rivolgendoci a un viaggiatore evoluto che cerca nel soggiorno un’esperienza autentica, identitaria e ad alto valore emozionale. Puntiamo a rafforzare una presenza territoriale sempre più capillare, guidata però da una selezione qualitativa rigorosa”, aggiunge Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.
Remo Vangelista