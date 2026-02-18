Fiavet pronta ad eleggere il nuovo presidente: assemblea il 1 aprile

Si terrà il prossimo 1 aprile l’assemblea elettiva di Fiavet- Confcommercio che dovrà scegliere il sostituto di Giuseppe Ciminnisi alla presidenza.

L'appuntamento rappresenta il momento centrale per il rinnovo della governance della Federazione, chiamata a definire i vertici che la guideranno nel prossimo mandato. In vista della consultazione, entro il 12 marzo dovranno essere depositate le liste dei candidati alla presidenza nazionale e alla relativa Giunta.

“Un ringraziamento sentito va a Giuseppe Ciminnisi, recentemente dimessosi dalla carica di presidente. La sua presidenza consegna una Federazione solida, frutto di una gestione collegiale che ha saputo trasformare le deleghe della Giunta in risultati concreti. Tra i traguardi storici spicca il rinnovo del Ccnl, pilastro per la stabilità del settore, insieme alle incisive azioni parlamentari e presso i Ministeri del Turismo e dell’Istruzione per la tutela legale delle figure di agente di viaggi, direttore tecnico e per il comparto del turismo scolastico – dice Fiavet nella nota in cui annuncia la data dell’assemblea -. Un mandato segnato anche da successi legali contro i vettori aerei, dal costante tentativo di apertura di un dialogo costruttivo con Ryanair e dalle nuove battaglie comuni con le associazioni dei consumatori, senza dimenticare il forte impulso all’internazionalizzazione attraverso accordi strategici con Ambasciate ed Enti del turismo stranieri”.

Il rinnovo delle cariche sociali giunge in una fase di profonda trasformazione per il comparto delle agenzie di viaggi e del turismo organizzato, confermando il ruolo di Fiavet come punto di riferimento istituzionale imprescindibile per la tutela e lo sviluppo della categoria.