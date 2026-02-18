La privatizzazione di Tap alle fasi finali: parte la corsa a tre

La privatizzazione di Tap Air Portugal entra nel vivo: è stata infatti terminata la revisione parlamentare del decreto che regola la prima fase della cessione.
Il passaggio apre la strada all’intera operazione, come sottolinea preferente.com . Il decreto consente la cessione fino al 44,9% del capitale in questa prima fase, entro il limite massimo del 49,9%, con il 5% riservato ai dipendenti.
Ora il Governo punta a raccogliere almeno 700 milioni di euro: le offerte non vincolanti dovranno arrivare entro il prossimo 2 aprile.
Parpública, la holding statale portoghese, ha confermato di aver ricevuto tre manifestazioni di interesse da importanti gruppi europei: Iag, Lufthansa e Air France-Klm.
L’obiettivo del Governo sarebbe quello di selezionare l’offerta entro l’estate.
Remo Vangelista