Social e turismo, aumentano le startup fondate sui contenuti digitali

YouTuber, tiktoker, influencer e video maker conquistano sempre più spazio nel mondo del turismo. A dichiararlo sono i dati della prima ricerca italiana condotta da InfoCamere in collaborazione con l’Università di Padova, secondo la quale sono oltre 25mila le imprese italiane nate in 10 anni intorno alla creazione di contenuti digitali.

Un’espansione trainata soprattutto dalle aziende che operano direttamente nei settori della produzione audiovisiva, del marketing digitale e della gestione di piattaforme online. Ma anche le imprese “ibride”- che integrano la contest creation in settori tradizionali come moda, turismo, fitness e consulenza - sono più che raddoppiate. Quelle legate al turismo sono cresciute del 155%. Milano conferma il suo ruolo di hub digitale nazionale con oltre 3.800 imprese, pari al 15% del totale, ma accanto emergono nuove realtà come Puglia, Sicilia e Campania.