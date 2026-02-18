Moldova, l’Italia è il secondo mercato internazionale

Moldova e Italia, i matrimoni misti giovano al turismo. Grazie ai quasi 90mila residenti moldavi nel nostro Paese (di cui il 68% donne, con un tasso di nozze pari al 70%), i visitatori italiani - famiglie in primis - sono diventati il secondo mercato internazionale della piccola repubblica dell’Est Europa (pari al 17,5% dei 65.800 stranieri ospitati nel 2025).

La destinazione viene oggi prediletta dagli italiani anche per il turismo medico nella capitale Chișinău e per eventi Mice in strutture dai costi altamente competitivi. Fra queste, Castel Mimi, sede della più grande collezione presidenziale di vini in Europa (la cui popolarità è esplosa dopo il meeting della European Political Community nel 2023), così come gli atelier Savitsky dedicati all’antica arte di decorazione delle uova. Attraverso l’Antrim (Associazione nazionale dei tour operator incoming), la conoscenza del Paese sta però ampliandosi anche alle sue tre regioni a Indicazione Geografica Protetta, ideali per vacanze lontane dall’overtourism.