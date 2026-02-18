A Vicenza si prepara a debuttare un nuovo appuntamento dedicato al turismo religioso internazionale. Dal 5 al 7 marzo 2026 il Vicenza Convention Centre ospiterà la prima edizione del Koinè Tourism Forum (KTF), manifestazione powered by TTG focalizzata sul turismo religioso, spirituale e culturale, in programma in concomitanza con l’apertura del Giubileo Mariano del Monte Berico e inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni di “Monte Berico 600”.

L’iniziativa, promossa da Italian Exhibition Group e realizzata in collaborazione con PromoNU, nasce con una chiara vocazione strategica: offrire al comparto un luogo altamente specializzato di confronto e sviluppo commerciale. Il format, concepito in chiave dinamica e orientata al b2b, intende intercettare le trasformazioni di un mercato in espansione, sempre più connesso ai trend del turismo lento e dei cammini. All’interno della manifestazione troverà spazio anche la BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale.

Sono attesi oltre 40 buyer italiani e internazionali, specializzati in cammini, pellegrinaggi, viaggi spirituali e turismo culturale. Un segmento che poggia su basi solide: si stima infatti che circa il 70% del patrimonio artistico nazionale sia custodito in siti religiosi, un dato che evidenzia l’importanza strategica del comparto non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e sociale.

Programma di giovedì 5 marzo

Il primo giorno sarà dedicato all’approfondimento tematico: dopo l’apertura istituzionale, convegni e seminari offriranno un’occasione di riflessione sulle dinamiche, le criticità e le opportunità legate ai viaggi spirituali, ai pellegrinaggi e ai cammini.

Alle 17 si aprirà il panel dal titolo “Turismo religioso in Italia e in Europa: i numeri dell'offerta e le tendenze della domanda per misurare il presente e progettare il futuro”. Moderato dal direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, l’evento vedrà insieme sul palco: Gloria Armiri, GEM Tourism&Hospitality IEG; Suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi; Don Marco Fagotti, vicedirettore della Pastorale della CEI per il Turismo; Mons. Francesco Gasparini, direzione Museo Diocesano Vicenza.

Seguirà alle 18 l’incontro “L'evoluzione del turismo religioso fra spiritualità e nuove tecnologie. Quando app, social media, cinema e intelligenza artificiale diventano strumenti per avvicinare i viaggiatori dell'anima”. Ne discuteranno Padre Miguel Pedro Melo, vicedirettore internazionale de la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, e lo scrittore Andrea Franzoni, moderati da Laila Bonazzi, Managing Editor TTG Italia.

Programma di venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo rappresenterà il fulcro operativo dell’evento, con un marketplace strutturato attraverso meeting territoriali della durata di 20 minuti e workshop one-to-one pensati per favorire l’incontro diretto tra offerta e buyer, con l’obiettivo di avviare concrete trattative commerciali.

Al mattino ci sarà il convegno Gist “Comunicare il turismo religioso: formazione, contenuti e media” con Sabrina Talarico, presidente nazionale GIST; Carlo Morandini, comunicatore turistico Regione Friuli Venezia Giulia; Mariangela Bonaparte, direttrice editoriale Luxury Mainstream Fashion; Sara Alessandrini, blogger Itinerari religiosi 2.0; Nicola Ucci, esperto di marketing turistico e direttore BTRI. A moderare, Maurizio Drago, giornalista GIST.

Nel pomeriggio la presentazione “Terre di spirito e di fuoco, dal Veneto alla Sicilia, dove resiste la memoria dei Catari”, con i saluti di Nicola Ucci, direttore BTRI, seguiti dall’introduzione di Giovanni Stefani, presidente di Italian Travel Press, e dalla relazione di Claudia Farina, giornalista ITP e autrice di pubblicazioni sui Catari.

La giornata conclusiva, sabato 7 marzo, sarà riservata agli educational tour dedicati ai buyer ospitati, che potranno conoscere da vicino le eccellenze del territorio vicentino grazie alla collaborazione con “Vicenza è”.

Per ulteriori informazioni e accrediti contattare: koinetourismforum@iegexpo.it