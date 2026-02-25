TTG Italia
Darr, ceo Clia: “Per vendere le crociere serve la professionalità delle agenzie”

Un business per le agenzie di viaggi, ma senza dimenticare la vendita diretta. Risponde così alla domanda di TTG Italia sul ruolo del trade nella vendita delle crociere Bud Darr, presidente e ceo Clia, durante l’incontro con la stampa a Madeira per l’European Summit dell’associazione. Il manager vede quindi un doppio binario, perché “c’è una fetta di clienti che preferisce programmarsi la crociera in autonomia e noi dobbiamo rispondere a questa esigenza fornendo loro gli strumenti adatti”.

Detto questo, l’intermediazione resta il principale canale di prenotazione e per fare capire il perché di questa predominanza, anche senza fornire cifre ufficiali, spiega: “Se mio padre mi chiedesse di prenotargli una crociera probabilmente non sarei in grado di farlo. Ci sono tanti piccoli tasselli nella costruzione di questo tipo di vacanza che è necessaria una competenza specifica, una grande professionalità. E questa ce l’hanno solamente le agenzie di viaggi”.

