Chia Laguna, la brand evolution: nasce Chia Laguna Nature Resort

Il legame profondo con il territorio e l’ospitalità. Si fonda su questi due valori cardine il nuovo nome di Chia Laguna: Chia Laguna Nature Resort. Frutto di un percorso sviluppato in collaborazione con l’agenzia di branding JHAGGER&CO, la brand evolution orienta la proposta del resort verso una dimensione più ampia e contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali.

Fornillo nuovo general manager

L’evoluzione del resort porta con sé un’esperienza più integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton e The Village.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 aprile 2026 e a guidare Chia Laguna Nature Resort sarà il nuovo general manager Giuseppe Fornillo, con un’esperienza trentennale maturata ai vertici dell’hotellerie di lusso tra Italia ed Asia. Giuseppe Fornillo approda a Chia dopo una lunga e pluripremiata carriera nel gruppo Marriott International. Già general manager del Le Méridien Suvarnabhumi di Bangkok e con ruoli di direzione in prestigiose strutture come St. Regis Osaka e Sheraton Grande Tokyo Bay, Fornillo vanta una solida competenza nella gestione di resort integrati.