Disneyland Paris corre, balzo del fatturato 2025

Indicatori positivi per Euro Disney Associés SAS, la società che gestisce le operazioni di Disneyland Paris. Per l’anno fiscale 2025 ha registrato un utile netto di 260 milioni di euro, pari addirittura al più 195% rispetto all’anno precedente.

Il fatturato è stato di 2,68 miliardi di euro (+9,7% rispetto al 2024), mentre l’utile operativo ha raggiunto i 271 milioni di euro, con un aumento significativo del 93,6%.

Il fatturato totale di Disneyland Paris è aumentato di 265 milioni di euro (+8,4%), mentre i costi sono aumentati solo di 134 milioni di euro (+4,5%). Il margine operativo aumenta quindi dal 5,7% del fatturato nel 2024 al 10,1% nel 2025: un record dall’acquisizione totale dell’azienda da parte di The Walt Disney Company nel 2017.

Dati estremamente positivi, dunque, e destinati - come segnala lechotouristique.com, a migliorare ulteriormente alla fine dell’attuale anno fiscale, che sarà segnato dall’apertura di Disney Adventure World, e in particolare di World of Frozen, l’area tematica ispirata a Frozen.