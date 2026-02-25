Arriva a compimento il Progetto Romeo all’aeroporto di Verona, con l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto Catullo, una maxi riqualificazione con ampliamento dell’area partenze da oltre 90 milioni di euro.

Lo scalo scaligero, che ha segnato il record di 4 milioni di passeggeri nel 2025, gode di una “crescita sistemica ed economicamente sostenibile con velocità superiore a quella degli aeroporti del gruppo e italiani” dice il presidente Catullo Spa Paolo Arena. L’obiettivo è superare i 4,400 milioni di passeggeri nel 2026.

“Siamo vocati non solo alle low cost, ma a una serie di 56 compagnie miste che collegano 54 paesi e 150 destinazioni in partenza da Verona” afferma Arena.

Il gruppo SAVE consolida l’equilibrio di crescita tra passeggeri e sviluppo infrastrutturale: “Abbiamo fatto crescere i volumi nei tempi giusti; Verona è l’aeroporto che cresce di più nel nostro portfolio e dal 2025 ha registrato il numero più alto di passeggeri della storia” dichiara Enrico Marchi, presidente Gruppo SAVE