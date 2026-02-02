Anno record per il Marocco, sale anche la spesa del turismo interno

Il 2025 è stato un anno record per il turismo in Marocco, con entrate in valuta estera che hanno raggiunto i 13 milioni di euro circa, in aumento del 21% rispetto al 2024, e soprattutto si è superato l’obiettivo di 120 miliardi di dirham fissato dalla tabella di marcia del turismo per il 2026. I visitatori stranieri in totale sono stati 20 milioni, ma il 50% delle entrate vengono dal turismo interno.

“Questo record conferma che il turismo in Marocco non solo sta crescendo in termini di volume, ma sta anche generando un valore crescente. La nostra ambizione è quella di fare del turismo un motore di sviluppo regionale e un motore sostenibile per la creazione di posti di lavoro” ha spiegato la ministra, Fatim-Zahra Ammor.