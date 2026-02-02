Las Vegas scommette sull’inversione di tendenza per il 2026

Ritenta, sarai più fortunato. Dopo un 2025 deludente, Las Vegas ora punta tutto sulla ripresa nel 2026, che dovrebbe riservare risultati migliori stando alle previsioni emerse nel corso dell’Americas Lodging Investment Summit.

I problemi dell’anno appena concluso sono stati attribuiti principalmente alle questioni legate ai prezzi ma anche ad alcuni feedback negativi dei clienti sui social, come riporta www.travelweekly.com

La Las Vegas Convention and Visitors Authority riporta che Las Vegas ha registrato 38,5 milioni di visitatori nel 2025, con un calo del 7,5% rispetto all’anno precedente. L’occupazione alberghiera è stata in media dell’80,3%, in calo di 3,3 punti percentuali. Tuttavia Las Vegas ha generato anche più pernottamenti di qualsiasi altra area metropolitana degli Usa.