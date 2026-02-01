Tunisi sarà la Capitale araba del Turismo 2027

Un altro tassello nella ripresa del turismo in Tunisia, paese che per la prima volta nella sua storia ha accolto oltre 11 milioni di visitatori internazionali in un anno.

Tunisi sarà infatti “Capitale araba del Turismo 2027”: evento che sarà accompagnato da un programma che è stato presentato lo scorso 22 dicembre.

Ma oltre che sui numeri, il Paese punta anche sull’esperienza dei turisti.

“Oggi le performance non si misurano solo in termini di volume - ha dichiarato il ministro del Turismo tunisino Soufiane Tekaya, come riporta travelmole.com - ma in termini di qualità, competitività e posizionamento internazionale”. Un’iniziativa che vuole posizionare la capitale come una destinazione araba completa, che fonde storia, modernità urbana ed energia culturale.

Per quanto riguarda gli investimenti, le autorità hanno citato un crescente interesse da parte dei marchi alberghieri internazionali.