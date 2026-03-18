“Non siamo impegnati in alcuna trattativa relativa all’acquisizione di Ávoris e le notizie che suggeriscono il contrario sono inesatte”. Questa la replica dell’ufficio comunicazioni esterne di Msc Crociere giunta alla redazione di TTG Italia in merito alla notizia, diffusa dal media spagnolo Hosteltur, secondo la quale Msc fosse la favorita nella corsa all’acquisizione di Ávoris.

Come appreso dallo stesso Hosteltur il Gruppo Barceló ha ricevuto diverse offerte per l’acquisizione di Ávoris Corporación Empresarial, ma nessuna è stata presentata da Msc Crociere, contrariamente a quanto riportato dal media spagnolo.

Il gruppo di proprietà della famiglia Aponte non si è, dunque, candidato a rilevare il player del turismo organizzato, che attualmente opera sul mercato italiano con il marchio Travelplan.