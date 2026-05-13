B&B Hotels accelera sul Mice con 40 location in Italia

B&B Hotels accelera sull’offerta Mice, con un ampliamento degli spazi disponibili di sale per meeting ed eventi. Oggi il gruppo mette a disposizione oltre 40 location in Italia pensate per ospitare meeting, conferenze, presentazioni ed eventi aziendali.

“Il segmento Mice rappresenta per noi un’area strategica di sviluppo - dice Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Stiamo investendo per ampliare e valorizzare un’offerta sempre più strutturata, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, che richiede flessibilità, tecnologia e un elevato rapporto qualità-prezzo”.

La forza del modello B&B Hotels risiede inoltre nella posizione strategica delle strutture, situate sia nei principali centri urbani sia in prossimità di snodi infrastrutturali chiave come aeroporti e uscite autostradali, rendendo ogni location facilmente accessibile per partecipanti provenienti da diverse aree geografiche.